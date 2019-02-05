شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير حائل يبحث مع «الريادة» دعم المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

عقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، اليوم، لقاء مع فريق منظومة الريادة السعودية ، لبحث دعم مشروعات ريادة الأعمال بالمنطقة مع المشرف على فريق منظومة الريادة أسامة عشري والمستشار هادي الفقيه، بحضور عدد من المهتمين بقطاع ريادة الأعمال بالمنطقة. ونوه سموه في بداية الاجتماع، بضرورة دفع عجلة نمو ريادة الأعمال بالمنطقة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني. وأشار سموه إلى المساعي الرامية لتمكين الكفاءات الشابة بالمنطقة، وتأسيس مشاريعهم الخاصة بنجاح، سواء بشكلٍ مستقلٍ أو من خلال حاضنات أعمال متخصصة، مبينًا أن المشروعات الناشئة والصغيرة تعد المحرك الأساسي في قطاع الأعمال ضمن رؤية المملكة 2030، إذ تعمل على فتح جميع المجالات والأنشطة من أجل توفير بيئة محفزة لتشجيعها.



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