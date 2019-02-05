شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية»: هذا آخر موعد لتلقي طلبات النقل والان نبدء بالتفاصيل

حثت إدارة تعليم الشرقية، الراغبين بالنقل الداخلي أو الخارجي سرعة تقديم طلبات النقل من خلال حسابها بنظام "نور" قبل نهاية دوام يوم الخميس المقبل.

وقالت عبر "تويتر": "على الراغبين بالنقل الداخلي أو الخارجي سرعة تقديم طلبات النقل من خلال حسابهم بنظام نور قبل نهاية دوام يوم الخميس المقبل ١٤٤٠/٦/٢ حيث سيتم إغلاق النظام بعد هذا التاريخ بالتوفيق للجميع».