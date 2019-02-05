شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية»: هذا آخر موعد لتلقي طلبات النقل والان نبدء بالتفاصيل
وقالت عبر "تويتر": "على الراغبين بالنقل الداخلي أو الخارجي سرعة تقديم طلبات النقل من خلال حسابهم بنظام نور قبل نهاية دوام يوم الخميس المقبل ١٤٤٠/٦/٢ حيث سيتم إغلاق النظام بعد هذا التاريخ بالتوفيق للجميع».
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