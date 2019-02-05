شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حرارة الشرقية الأحد.. وأمطار رعدية الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد، من انخفاض ملموس فى درجات الحرارة على المنطقة الشرقية، ابتداءً من مساء يوم الأحد المقبل، مع رياح قد تثير الأتربة والغبار، بالإضافة إلى هطول أمطار رعدية متوسطة على مناطق «الخفجي، الجبيل، الدمام، الظهران، والإحساء»، وتصل إلى غزيزة على «حفر الباطن، القيصومة، والنعيرية»، تمتد من الجمعة إلى الإثنين.

كما حذرت «الهيئة» من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من مساء يوم غدٍ الأربعاء، وتستمر إلى يوم الإثنين تتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.