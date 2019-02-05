شكرا لقرائتكم تحديات جديدة في همثون 11 .. هنا التردد والتفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت الحلقة 11 من برنامج همثون على قناة دال المزيد من التحديات، ضمن البرنامج الذي يسند على معايير الذكاء والتركيز وصفاء الذهن وسرعة البديهة.

وعرضت قناة دال همثون 11 وسط جو مفعم بالإثارة مع انتهاء الأيام العشرة الأولى والتي شهدت خروج 4 متسابقين من هذه الجولة.

وانطلق برنامج همثون على قناة دال يوم 26 يناير الجاري تحت شعار “كل ثانية تفرق”.

وحول البرنامج قالت قناة دال في وقت سابق: برنامج همثون برنامج واقعي حياتي شبابي تنافسي مفتوح يهتم بإبراز إعلاميين فاعلين، حيث يذاع على القناة التي تبث على قمري نايل سات التردد 11137، الاستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500 ومعامل التصحيح 7/8.

أما على قمر عرب سات بدر4 فتبث قناة دال على التردد 12476، الاستقطاب عامودي، معامل الترميز 27500، معامل التصحيح 3/4.

وينطلق برنامج همثون تحت شعار كل ثانية تفرق، حيث يتبارى المتنافسون في كسب الثواني التي تمنحهم المزيد من ساعات البقاء على حلبة المنافسة، وتبدأ العشرة أيام الأولى من برنامج همثون بدخول التصفيات لعدد 28 متسابقًا تحت شعار رصيف الانتظار ليتأهل منهم 24 متسابقًا فقط للمرحلة التالية، حيث يخوضون التحدي على مدى 3 أشهر مليئة بالواقعية والمفاجآت.

والمعروف أن قناة دال هي إحدى قنوات شبكة قنوات المجد.

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