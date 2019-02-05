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شكرا لقرائتكم إحباط محاولة تهريب 3 صقور إلى المملكة مُخبأة داخل جوارب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أحبط جمرك الوديعة على الحدود الجنوبية من المملكة محاولة تهريب 3 صقور إلى المملكة، وذلك بعد قيام أحد المهربين بإخفائها داخل مركبته الخاصة التي كان يستقلها عند قدومه إلى المملكة عبر المنفذ.
وقال مدير عام جمرك الوديعة أحمد المالكي: قَدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي، وذلك بقصد الدخول إلى المملكة، وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية المعتادة عُثر على ثلاثة صقور مُخبأة داخل جوارب ومخفية أسفل المراتب الأمامية بطريقة فنية بقصد التمويه على مفتشي الجمارك، مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الصقور التي كانت بحالة صحية سيئة.
يُذكر أن تصدير أو استيراد مثل هذه الحيوانات سواء طيور أو غيرها مقيد بإجراءات مسبقة يتعين إتمامها وتنسيقها مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تُمثل جهود المنافذ الجمركية عاملًا مهمًّا في سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها؛ وذلك بعدم فسح أي من تلك الحيوانات وغيرها إلا بعد إنهاء جميع الإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
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