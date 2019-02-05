شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن سعود لـ«متقاعدي الداخلية»: علاقتكم بالوزارة والحاجة لخبراتكم مستمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف لمتقاعدي وزارة الداخلية أن علاقتهم بالوزارة و الحاجة لخبراتكم مستمرة، مشيراً خلال رعايته حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية الذي أقامته الوزارة تقديراً لجهودهم خلال السنوات التي قضوها في خدمة الدين والوطن، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم (الثلاثاء)، إلى أن التقاعد عن العمل ليس إلا بداية لمرحلة جديدة تخدمون فيها دينكم ووطنكم، وأضاف: «نحن على ثقة بأن كل فرد منكم يدرك هذا الواجب ويستشعر هذه المسؤولية وهو مانعهده فيكم ولمسناه من أسلافكم الذين كانوا على تواصل دائم بمراجعهم وقدموا آراءهم ومقترحاتهم التي يرون فيها ما يمكن أن يسهم في خدمة وطنهم بحكم ما اكتسبوه من تجارب وخبرات خلال عملهم بوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية».

ودعا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في ختام كلمته الله عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة.

وثمن اللواء المتقاعد علي بن سعيد الغامدي رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز للحفل، وقال:«إن خدمة الوطن لا ينهيها التقاعد الوظيفي فالوطن أرضنا فيه معاشنا نحافظ عليه ونفديه بأرواحنا ومانملك لأنه منبع الخير والعطاء والأمن والرخاء»، وأضاف:«رسالتنا لمن بعدنا من الزملاء المدنيين والعسكريين ممن لازالوا على رأس العمل عليكم بالجد والإخلاص والمثابرة والحفاظ على الوطن ومقدراته».