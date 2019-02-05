عبدالله بن بندر يستقبل أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر في مكتبه بالوزارة اليوم أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني.
ورحب وزير الحرس الوطني بهم، مؤكدا حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بالأفواج، كونها إحدى الركائز المهمة بوزارة الحرس الوطني.
وقال الأمير عبدالله بن بندر: إن أبوابنا ومكاتبنا مفتوحة للجميع، مشيدا بالأدوار والمهام التي تؤديها الأفواج ضمن قوات الحرس الوطني في المساهمة في أمن الوطن والدفاع عن مقدساته ومكتسباته. كما استمع لعدد من الآراء والمقترحات التي ستسهم في تطوير الأفواج وآليات عملها.
من جهتهم عبر أمراء الأفواج ووكلاؤهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة لما توليه من اهتمام وحرص بأفواج الحرس الوطني.
حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن التويجري، ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي العنقري.
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