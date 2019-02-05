إتلاف 66 أداة صيد بحرية مخالفة في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي أنه تم أخيرا إتلاف عدد 66 صخوة " قراقير" صيد بحرية، تمت مصادرتها من مخالفين لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية.

وبين أن عملية الإتلاف أشرف عليها مدير إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس غانم آل مهمل ومدير الثروة السمكية بجدة ردة الزهراني.

يذكر أن الوزارة سبق أن حذرت من استخدام أدوات صيد مخالفة، كاستخدام مسدس الصيد أو الشباك الممنوعة، وبينت أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقا للنظام.