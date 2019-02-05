رصد حالتي عبث في منقية مجاهيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت اللجنة الطبية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة عن رصد حالتي عبث في شوط الفحل وإنتاجه في لون المجاهيم اليوم، بعد فحوصات اليوم الثاني من دخولها مقر المهرجان، مضيفة أن جميع المنقيات المتأهلة لشبوك المبيت خضعت لفحوصات العبث وفحوصات DNA بعد تجاوزها أمس الأول لجان التشبيه والتهجين والتسنين.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي فوزان الماضي أن حالة العبث جرى رصدها في حالتين في منقية واحدة، وتم استبعادها من المشاركة، مضيفا أن أجهزة متطورة أوجدها النادي لمحاربة هذه الآفة، حيث أسهمت في إبعاد منقيتن في اليومين الأولين من بداية استقبال الفحل وإنتاجه، الأولى كانت في لون الشعل أمس، والثانية في لون المجاهيم اليوم.

وأكد الماضي أن الأجهزة متقدمة ومتطورة وتسهم في رصد العبث، وأيضا توجد فحوصات كيميائية تتم الاستعانة بها في الرصد.