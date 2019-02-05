الرياض تشهد غدا الإعلان عن تحالف سعودي إماراتي لتأسيس شركة تعنى بكفاءة الطاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد مدينة الرياض مساء غد حفل الإعلان عن تحالف سعودي إماراتي بين شركة رؤية الاستثمار وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، حيث يعنى هذا التحالف بتقديم خدمات كفاءة الطاقة، مستهدفا منشآت القطاعين العام والخاص في المملكة.

ويتوافق مضمون هذا التحالف مع رؤية المملكة 2030 التي جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، كخارطة طريق ترتكز بشكل أساسي على مفاهيم الاستدامة والكفاءة والحفاظ على المقدرات الوطنية لبناء اقتصاد مستدام وفعال يلاقي طموحات المملكة قيادة وشعبا.

يذكر أن شركة الاتحاد لخدمات الطاقة هي شركة تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي أسست عام 2013 بهدف تفعيل كفاءة الطاقة، وساهمت في نشوء قطاع اقتصادي يخدم أعمال الاستثمار في حلول كفاءة الطاقة في دبي، فيما رؤية للاستثمار هي شركة قابضة سعودية رائدة في مجال الاستثمار وتطوير المشاريع أسست عام 2002 ، وتركزت استثماراتها في مختلف قطاعات الخدمات الأساسية والغازات الصناعية والأنشطة اللوجستية والصناعية، إضافة إلى استثمارات أخرى متعددة ضمن قطاع البنى التحتية.