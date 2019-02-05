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يرى خبراء في التغذية في بريطانيا أن الزبادي له فائدة كبيرة لصحة الإنسان، ويساعد بشكل كبير على ضبط ضغط الدم لديه.
وبحسب وسائل إعلام مصرية نقلاً عن صحيفة "صنداي إكسبريس"، فإن الباحثين أكدوا أن البوتاسيوم الموجود في الزبادي الطبيعي يساهم بشكل كبير في طرح الماء الزائد عن الجسم الذي يؤدي إلى رفع ضغط الدم بحسب ما نشره موقع العربية.
وأوضح الخبراء أن الزبادي الخالي من الدسم لا يفقد اللبن مميزاته في طرد الأملاح الزائدة من جسم الإنسان مما ينظم ضغط الدم ويخفض الوزن الزائد، حيث ينصحون بضرورة تناول منتجات الزبادي المختلفة خمس مرات على الأقل في الأسبوع الواحد.
هل تريد ضبط ضغط الدم.. تناول هذا النوع من الطعامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
يرى خبراء في التغذية في بريطانيا أن الزبادي له فائدة كبيرة لصحة الإنسان، ويساعد بشكل كبير على ضبط ضغط الدم لديه.
وبحسب وسائل إعلام مصرية نقلاً عن صحيفة "صنداي إكسبريس"، فإن الباحثين أكدوا أن البوتاسيوم الموجود في الزبادي الطبيعي يساهم بشكل كبير في طرح الماء الزائد عن الجسم الذي يؤدي إلى رفع ضغط الدم بحسب ما نشره موقع العربية.
وأوضح الخبراء أن الزبادي الخالي من الدسم لا يفقد اللبن مميزاته في طرد الأملاح الزائدة من جسم الإنسان مما ينظم ضغط الدم ويخفض الوزن الزائد، حيث ينصحون بضرورة تناول منتجات الزبادي المختلفة خمس مرات على الأقل في الأسبوع الواحد.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
09:14 PM
يطرح الماء الزائد عن الجسم
يرى خبراء في التغذية في بريطانيا أن الزبادي له فائدة كبيرة لصحة الإنسان، ويساعد بشكل كبير على ضبط ضغط الدم لديه.
وبحسب وسائل إعلام مصرية نقلاً عن صحيفة "صنداي إكسبريس"، فإن الباحثين أكدوا أن البوتاسيوم الموجود في الزبادي الطبيعي يساهم بشكل كبير في طرح الماء الزائد عن الجسم الذي يؤدي إلى رفع ضغط الدم بحسب ما نشره موقع العربية.
وأوضح الخبراء أن الزبادي الخالي من الدسم لا يفقد اللبن مميزاته في طرد الأملاح الزائدة من جسم الإنسان مما ينظم ضغط الدم ويخفض الوزن الزائد، حيث ينصحون بضرورة تناول منتجات الزبادي المختلفة خمس مرات على الأقل في الأسبوع الواحد.
، هل تريد ضبط ضغط الدم.. تناول هذا النوع من الطعام ،
المصدر : الخليج 365
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