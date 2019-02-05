قتل وجرح عدد من متمردي ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في قصف مدفعي للجيش الوطني اليمني على مواقع تمركز الميليشيا في قرية صناع، في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قصف الجيش الوطني، جاء رداً على استهداف الميليشيا بقذائف الهاون القرى السكنية في منطقة العود.
وأصاف أن القصف أسفر عن تدمير عدد من آليات المتمردين.
وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، قصف القرى السكنية في المناطق الواقعة بين محافظة إب من اتجاه الشرق، ومحافظة الضالع من اتجاه الغرب، مما يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين.
قصف مدفعي يوقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بالضالعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
قتل وجرح عدد من متمردي ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في قصف مدفعي للجيش الوطني اليمني على مواقع تمركز الميليشيا في قرية صناع، في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قصف الجيش الوطني، جاء رداً على استهداف الميليشيا بقذائف الهاون القرى السكنية في منطقة العود.
وأصاف أن القصف أسفر عن تدمير عدد من آليات المتمردين.
وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، قصف القرى السكنية في المناطق الواقعة بين محافظة إب من اتجاه الشرق، ومحافظة الضالع من اتجاه الغرب، مما يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
09:12 PM
استهدفوا المدنيين فأمطرهم الجيش اليمني بالمدفعية
قتل وجرح عدد من متمردي ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في قصف مدفعي للجيش الوطني اليمني على مواقع تمركز الميليشيا في قرية صناع، في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قصف الجيش الوطني، جاء رداً على استهداف الميليشيا بقذائف الهاون القرى السكنية في منطقة العود.
وأصاف أن القصف أسفر عن تدمير عدد من آليات المتمردين.
وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، قصف القرى السكنية في المناطق الواقعة بين محافظة إب من اتجاه الشرق، ومحافظة الضالع من اتجاه الغرب، مما يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين.
، قصف مدفعي يوقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بالضالع ،
المصدر : الخليج 365
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