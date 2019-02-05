، "صحة جازان" عن "الكلب المتجول" بمستشفى صبيا: أدخله مريض نفسي وسنحيله للصحة النفسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنه تم إيقافه ومنع دخوله من قبل الحراسات الأمنية بالمستشفى

كشفت "صحة جازان" تفاصيل من واقعة مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي يُظهر تجول "كلب" في مدخل جانبي بمستشفى صبيا العام.

وقالت "الصحة": "توضح "صحة جازان" أنه تم مراجعة كاميرات الأمن والسلامة بالمستشفى، وقد اتضح أن أحد الأشخاص، وهو مختل عقلياً، هو من قام بإدخاله إلى المستشفى، وتم إيقافه ومنع دخوله من قبل الحراسات الأمنية بالمستشفى".

وأضافت: "تم التعامل مع الحدث في حينه، ومخاطبة الجهات المعنية والتعامل مع الشخص المذكور، والتنسيق لإحالته إلى مستشفى الأمل والصحة النفسية".

واختتمت قائلة: "تحرص صحة جازان على سلامة المنشآت الصحية وسلامة المرضى، والتعامل مع الأحداث بمهنية، واتخاذ الإجراءات بما يضمن جودة وسلامة الخدمات التي تقدم للمستفيدين من الخدمات الصحية بجميع المنشآت".

