، رصد حالتي عبث في منقية مجاهيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تجاوزها لجان التشبيه والتهجين والتسنين

أعلنت اللجنة الطبية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة عن رصد حالتي عبث في شوط الفحل وإنتاجه في لون المجاهيم اليوم، بعد فحوصات اليوم الثاني من دخولها مقر المهرجان، مضيفة أن جميع المنقيات المتأهلة لشبوك المبيت خضعت لفحوصات العبث وفحوصات DNA بعد تجاوزها أمس الأول لجان التشبيه والتهجين والتسنين.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي فوزان بن حمد الماضي، أن حالة العبث جرى رصدها في حالتين في منقية واحدة, وتم استبعادها من المشاركة, مضيفاً أن أجهزة متطورة أوجدها النادي لمحاربة هذه الآفة, حيث أسهمت في إبعاد منقيتين في اليومين الأولين من بداية استقبال الفحل وإنتاجه، الأولى كانت في لون الشعل أمس، والثانية في لون المجاهيم اليوم.



وأضاف الماضي أن الأجهزة متقدمة ومتطورة وتسهم في رصد العبث, وأيضاً توجد فحوصات كيميائية يتم الاستعانة بها لرصد العبث.

