، إتلاف ٦٦ أداة صيد بحرية مخالفة في جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزارة "البيئة" حذرت من استخدام مسدس الصيد أو الشباك الممنوع

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي؛ أنه تم مؤخرًا إتلاف ٦٦ صخوه "قراقير صيد بحرية"، تمت مصادرتها من مخالفين لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية".

وبينّ الغامدي أن عملية الإتلاف أشرف عليها مدير إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس غانم آل مهمل، ومدير الثروة السمكية بجدة "ردة بن عبادل الزهراني".

يذكر أن الوزارة الخليج 365 أن حذرت من استخدام أدوات صيد مخالفة، كاستخدام مسدس الصيد أو الشباك الممنوعة، وبيّنت أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية".

ووفقًا للنظام تتولّى الوزارة الإشراف على جميع أعمال الصيد وتنظيمها، واتخاذ كل ما من شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قطاعها، وتطوير وسائل وطرق الصيد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد وسائل ومعدات وطرق الصيد الممنوع استعمالها.