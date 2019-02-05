السعودية اليوم / رئيس وزراء جمهورية ألبانيا يصل الرياض



الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

وصل دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما مساء اليوم الرياض في زيارة للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق .

كما كان في استقباله معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف ، ومندوب عن المراسم الملكية .

// انتهى //

20:55ت م

0262



الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسوصل دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما مساء اليوم الرياض في زيارة للمملكة.وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق .كما كان في استقباله معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف ، ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //20:55ت م0262

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