السعودية اليوم / إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل تختتم البرنامج التدريبي " تطبيقات على الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام "



حائل 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

اختتمت إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم البرنامج التدريبي " تطبيقات على الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام "، الذي يهدف إلى تفعيل تطبيق الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام، وذلك في مقر إدارة التدريب والابتعاث.

ونفذ البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام، مشرف التدريب والابتعاث عبدالمحسن بن عمر السائح، وشمل موضوعات تطبيق المتدربين ( القيادات المدرسية ) والدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تعيق تطبيقه وتعريف المتدربين العاملين بالمدرسة بمهامهم.

// انتهى // ​

20:38ت م

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حائل 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساختتمت إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم البرنامج التدريبي " تطبيقات على الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام "، الذي يهدف إلى تفعيل تطبيق الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام، وذلك في مقر إدارة التدريب والابتعاث.ونفذ البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام، مشرف التدريب والابتعاث عبدالمحسن بن عمر السائح، وشمل موضوعات تطبيق المتدربين ( القيادات المدرسية ) والدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تعيق تطبيقه وتعريف المتدربين العاملين بالمدرسة بمهامهم.// انتهى // ​20:38ت م0259

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