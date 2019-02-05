

طرابلس 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

اجتمعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع ممثلين عن ورشفانة بما فيهم عمداء بلديات وأعضاء في مجلس النواب ومجلس الدولة وممثلي قبائل ومجتمع مدني.

وركز الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة على التحديات بمنطقة ورشفانة والملتقى الوطني.

// انتهى //

20:01ت م

0249



طرابلس 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساجتمعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع ممثلين عن ورشفانة بما فيهم عمداء بلديات وأعضاء في مجلس النواب ومجلس الدولة وممثلي قبائل ومجتمع مدني.وركز الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة على التحديات بمنطقة ورشفانة والملتقى الوطني.// انتهى //20:01ت م0249

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائبة المبعوث الأممي لليبيا تبحث مع ممثلين عن ورشفانة التحديات التي تواجه المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.