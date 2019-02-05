انت الان تتابع تفاصيل خبر الإفراج عن حكم سعودي "سُجن" فترة تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:25 مساءً - أفرجت السلطات السعودية، الثلاثاء، عن الحكم فهد المرداسي، الذي أودع السجن وأوقف رياضياً مدى الحياة، خلال حقبة تولي تركي آل الشيخ رئاسة الهيئة العامة للرياضة في البلاد.

وكتب رئيس لجنة الحكام السعودية سابقاً، مرعي العواجي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر": "الحمد لله بوجود أخي العزيز فهد المرداسي مع عائلته هذه الليلة".

كما نشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية، صورة للمرداسي رفقة عائلته وأطفاله، مشيرة إلى أن هذا هو الظهور الأول "بعد أكثر من سنة غاب عنها عن الأنظار على خلفية قضيته في نهائي كأس الملك في العام الماضي".

وكان المرداسي موقوفاً منذ القضية التي تفجرت قبل ساعات من نهائي كأس ملك السعودية في الموسم الماضي (2017-2018)، بين اتحاد جدة والفيصلي، حيث أحاله الرئيس السابق لهيئة الرياضة تركي آل الشيخ القضية إلى المباحث الإدارية.

بدورها حرمت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي منتصف مايو 2018، المرداسي من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مدى الحياة، بعد ثبوت "تورطه في محاولة التلاعب بنتيجة نهائي كأس ملك السعودية"، كما جاء في بيانها.

وفي نوفمبر 2018، توعد "آل الشيخ"، صحفاً محلية، نشرت خبر براءة المرداسي وعودته لمزاولة مهنة التحكيم من جديد، ملوحاً بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة" ضدها.

وكان المرداسي أحد حكام الساحة العرب الخمسة الذين اختارهم "الفيفا" ضمن قائمة الحكام لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم، التي جرت صيف العام الماضي في روسيا، قبل أن يتم استبعاده لاحقاً.

ووُلد المرداسي عام 1985، وأصبح حَكماً دولياً لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2011، وأدار مباريات في بطولة كأس آسيا 2015 وكأس القارات 2017.