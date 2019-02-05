السعودية | فتح باب القبول والتسجيل في معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية برتبة جندي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:22 مساءً, 5 فبراير 2019 م المناطق - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة جندي في معهد التدريب النسائي الأمني بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (ابشر توظيف) WWW.JOBS.SA خلال الفترة من يوم الأحد 5 / 6 / 1440 هـ الساعة (10) صباحاً إلى يوم الخميس 9 / 6 / 1440 هـ الساعة (10) صباحاً .

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