شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 متحرشين فى مول بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة 4 مواطنين في العقد الثالث من العمر لاقدامهم على التحرش بمجموعة من الفتيات في مجمع تجاري بمحافظة الطائف .

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي : تعرضت مجموعه من الفتيات مساء أمس للتحرش من قبل مجموعه من الاشخاص بجوار سوق جوري مول بمحافظة الطائف ، وبمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها ، تم بتوفيق الله تحديد هويتهم والقبض عليهم ، عددهم أربعه سعوديين في العقد الثالث من العمر ، حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظاميه .

واشار ألى أن شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .