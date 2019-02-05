شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 متحرشين فى مول بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة 4 مواطنين في العقد الثالث من العمر لاقدامهم على التحرش بمجموعة من الفتيات في مجمع تجاري بمحافظة الطائف .
وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي : تعرضت مجموعه من الفتيات مساء أمس للتحرش من قبل مجموعه من الاشخاص بجوار سوق جوري مول بمحافظة الطائف ، وبمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها ، تم بتوفيق الله تحديد هويتهم والقبض عليهم ، عددهم أربعه سعوديين في العقد الثالث من العمر ، حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظاميه .
واشار ألى أن شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .
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