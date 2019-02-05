شكرا لقرائتكم منسوبو صحة الطائف ينثرون 58 فكرة إبداعية والمؤنس يكرم الثلاثة الأوائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أحمد عنبر - الطائف

نجح مركز الإبداع بصحة الطائف، وبتوجيه من مدير الشؤون الصحية الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، في استقطاب الأفكار الإبداعية من قبل منسوبي ومنسوبات الصحة، حيث تلقى المركز 58 فكرة إبداعية متنوعة.

وأكد مدير المركز خالد الثبيتي أن المركز شجع العاملين بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم في المشاركة بالأفكار الإبداعية التي تسهم في تطوير الأداء في شتى مجالات العمل، لافتًا إلى أنه تم إبلاغ كافة العاملين من خلال الإيميلات الشخصية بكيفية المشاركة في هذا الجانب ودعوتهم إلى إثراء العمل بالأفكار.

وأوضح أن مدير الشؤون الصحية شدد على أهمية العمل ودعم مختلف الأفكار الإبداعية وتطبيق ما يمكن تطبيقه منها، سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية أو الإدارات ذات العلاقة.

وأضاف: “بعض الأفكار سيكون لها أكبر الأثر في خدمة المرضى والمراجعين بإذن الله، وهناك خطة عمل لتطبيق الأفكار الإبداعية بشكل تدريجي وبما يتفق مع السياسات والإجراءات في القطاع الصحي”.

من جهة أخرى، كرم مدير الشؤون الصحية، 3 من منسوبي الشؤون الصحية لتصدرهم في إعداد ونوعية الأفكار المطروحة وهم، مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي سعيد بن عبدالله الزهراني بـ18 فكرة إبداعية، وعائشة القحطاني أمينة المجلس التنفيذي وعضو مركز الإبداع بـ8 أفكار إبداعية، وفهيد الشريف مدير إدارة الجودة بـ7 أفكار إبداعية.

وتمنى مدير الشؤون الصحية للمكرمين التوفيق والسداد ونثر المزيد من الإبداع في مجال عملهم أو المجالات الأخرى المختلفة.

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