، والدة مريض بالقنفذة تناشد وزير الصحة التدخل لعلاجه بأحد مستشفيات مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: حدث إهمال في علاجه وحالته تدهورت

رفض مستشفى بمكة المكرمة استقبال حالة مريض محول من مستشفى جنوب القنفذة؛ بحجة إهمال حالته وعدم تقديم العلاج اللازم من قبل المستشفى المحول منه ما تسبب في مضاعفة معاناته بعدما تم إعادته للقنفذة، رغم وصوله بالإخلاء الطبي للمستشفى بمكة.

وفي هذا السياق، ناشدت والده المريض الأرملة عبر "الخليج 365" وزير الصحة سرعة التدخل لإنقاذ حالة ابنها الذي يُعتبر العائل الوحيد لإخوانه الأيتام قبل تدهور صحته، وتعريض إحدى رجليه للبتر؛ بسبب إهمال "صحة القنفذة" التي لم تقدم له العلاج بالشكل المطلوب، وتأمل في سرعة نقله إلى أحد مستشفيات مكة؛ لتقديم العلاج والرعاية اللازمة بعدما أصبحت حالته في تدهور مستمر.

وكان المريض أصيب بإصابات متفرقة أثناء تعرضه لحادث مروري نُقِل على إثره لمستشفى جنوب القنفذة، إلا أنه لم يتلقّ العلاج اللازم حسب إفادة والدته.