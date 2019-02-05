، "بيدرو" و"قوميز" و"جمهور الهلال".. الأفضل في الجولة 18 ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختارت اللجنة الفنية، البرتغالي بيدرو مانويل المدير الفني لنادي التعاون، لجائزة أفضل مدرب في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وقع الاختيار على الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال لجائزة أفضل لاعب، في حين ذهبت جائزة الجمهور المثالي لجمهور الهلال.

وجاء تحقيق مانويل لجائزة الأفضلية بعد تمكنه من تحقيق الفوز على النصر وصيف الدوري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحقق البرتغالي الجائزة للمرة الثانية بعد أن حققها في الجولة العاشرة من الدوري.

في حين حصد الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم نادي الهلال جائزة أفضل لاعب؛ بعد أن ساهم في فوز فريقه على الفتح بتسجيله هدفين من الأهداف الأربعة التي فاز بها الهلال، وخاصة أن الهدف الأول في المواجهة حمل الرقم 400 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيما سجلت الجماهير الهلالية الأفضلية بين جماهير الأندية الأخرى للمرة الرابعة خلال الموسم الجاري، بعد أن ذهبت جائزة الجمهور المثالي للجماهير الزرقاء، بعد أن حققتها في الجولتين الثامنة والتاسعة على التوالي، إلى جانب الجولة الثانية عشرة.

وسيحصل البرتغالي بيدرو، والفرنسي جوميز، على جائزة 10 آلاف ريال لكلٍّ منهما، فيما سيُمنح الجمهور المثالي درعاً تكريمية من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.