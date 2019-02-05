، مجمع "عبدالله الطبي" يصدر 120 بطاقة مساندة لمراجعيه من ذوي الإعاقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لأول مرة على مستوى "صحة جدة"

أصدر مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، أكثر من 120 بطاقة "مساندة" خاصة لمراجعي المجمع الطبي من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الطب المنزلي.

تشمل على تعريف المريض نفسه لتسهيل حصوله على أولوية الخدمة العلاجية المقدمة له داخل أروقة المجمع والأقسام الطبية.

وقال مشرف مكتب مساندة بالمجمع: إن الهدف من إصدار بطاقة مساندة لحرص وزارة الصحة و"صحة جدة" وإدارة المجمع الارتقاء بالخدمة الصحية، وتقديم الخدمات اللوجستية للأشخاص المستفيدين؛ لرفع مستوى استقلاليتهم ابتداءً بإجراءات فتح الملف الطبي، ثم حجز المواعيد بالتنسيق مع الجهاز الطبي وصرف الأدوية العلاجية انتهاءً بطلب الحصول على التقارير الطبية.

ومن جهته، أعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة التخصصي بجدة، الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، عن شكره وتقديره للعاملين بمكتب مساندة؛ لتقديمهم كل ما من شأنه الارتقاء بخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الطب المنزلي ورفع مستوى استقلاليتهم وتنمية القدرات لديهم في الاعتماد على النفس لجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع، متمنياً للمستفيدين الصحة والعافية.