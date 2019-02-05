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استقبل نائب أمير منطقة الجوف، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، رئيس وفد إمارة المنطقة في الجنادرية، الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي.
قدّم "الخالدي" للأمير عبدالعزيز بن فهد، تقريرًا عن مشاركة المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33.
وكانت مشاركة المنطقة هذا العام من خلال بيت الجوف الذي دشّنه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ .
وأعرب نائب أمير الجوف، عن شكره لرئيس وأعضاء الوفد، متمنيًا لهم التوفيق، والمزيد من النجاحات في المناسبات المقبلة.
نائب أمير الجوف يستقبل رئيس وفد المنطقة في "الجنادرية 33"عبدالرحمن العازمي الخليج 365 2019-02-05
استقبل نائب أمير منطقة الجوف، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، رئيس وفد إمارة المنطقة في الجنادرية، الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي.
قدّم "الخالدي" للأمير عبدالعزيز بن فهد، تقريرًا عن مشاركة المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33.
وكانت مشاركة المنطقة هذا العام من خلال بيت الجوف الذي دشّنه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ .
وأعرب نائب أمير الجوف، عن شكره لرئيس وأعضاء الوفد، متمنيًا لهم التوفيق، والمزيد من النجاحات في المناسبات المقبلة.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
04:47 PM
قدّم له تقريرًا عن مشاركة "بيت الجوف"
استقبل نائب أمير منطقة الجوف، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، رئيس وفد إمارة المنطقة في الجنادرية، الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي.
قدّم "الخالدي" للأمير عبدالعزيز بن فهد، تقريرًا عن مشاركة المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33.
وكانت مشاركة المنطقة هذا العام من خلال بيت الجوف الذي دشّنه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ .
وأعرب نائب أمير الجوف، عن شكره لرئيس وأعضاء الوفد، متمنيًا لهم التوفيق، والمزيد من النجاحات في المناسبات المقبلة.
، نائب أمير الجوف يستقبل رئيس وفد المنطقة في "الجنادرية 33" ،
المصدر : الخليج 365
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