محمد بن مسعود - الدمام - "الشهراني" إلى رتبة "وكيل رقيب" ببيشة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05 قلد قائد الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة، العقيد محمد بن عبدالله بن هندي؛ العريف جفين بن راجح بن جفين البويدني الشهراني، رتبته الجديدة "وكيل رقيب". 05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440 04:46 PM قلد قائد الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة، العقيد محمد بن عبدالله بن هندي؛ العريف جفين بن راجح بن جفين البويدني الشهراني، رتبته الجديدة "وكيل رقيب". ، "الشهراني" إلى رتبة "وكيل رقيب" ببيشة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "الشهراني" إلى رتبة "وكيل رقيب" ببيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.