محمد بن مسعود - الدمام - فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث أقدم رجل أمن اليوم على قتل آخر بإحدى القطاعات الأمنية بمحافظة شقراء لأسباب لازالت غير معروفة، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث. "الخليج 365" ستوافيكم بالجديد حول الحادث حال توافره. لأسباب غير معروفة.. رجل أمن يقتل آخر بشقراء حسن العيسي الخليج 365 2019-02-05 أقدم رجل أمن اليوم على قتل آخر بإحدى القطاعات الأمنية بمحافظة شقراء لأسباب لازالت غير معروفة، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث. "الخليج 365" ستوافيكم بالجديد حول الحادث حال توافره. 05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440 04:38 PM فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث أقدم رجل أمن اليوم على قتل آخر بإحدى القطاعات الأمنية بمحافظة شقراء لأسباب لازالت غير معروفة، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث. "الخليج 365" ستوافيكم بالجديد حول الحادث حال توافره. ، لأسباب غير معروفة.. رجل أمن يقتل آخر بشقراء ،

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