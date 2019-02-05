، أزمة فنزويلا.. موسكو تؤيد إجراء محادثات بين "مادورو" والمعارضة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "لافروف" اعتبرها السبيل الوحيد للحل

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، أن الأزمة في فنزويلا لا يمكن أن تحل دون إجراء محادثات بين السلطة والمعارضة.

وقال "لافروف": "ما زلنا مقتنعين بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو جلوس الحكومة والمعارضة إلى طاولة المفاوضات، وإلا سيحدث نفس أسلوب تغيير النظم الذي نفذه الغرب مرارًا"، وفقًا لـ"رويترز".

وانضمت دول أوروبية رئيسية أمس للولايات المتحدة، في الاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا حليفة موسكو، مما يلقي الضوء على مواجهة عالمية بشأن حكم نيكولاس مادورو الاشتراكي.