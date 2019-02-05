، حريق يوقظ باريس.. مقتل 10 وإصابة 36 ،

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قُتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب 36 آخرون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الثلاثاء)، في حريق نشب في مبنى سكني بالعاصمة الفرنسية باريس، ويشتبه ممثلو الادعاء في أن الحريق متعمد.
وذكرت الشرطة أنها قبضت على امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا؛ للاشتباه بأنها أشعلت الحريق في المبنى، الذي تقيم فيه ويقع في الحي السادس عشر الراقي، وفقًا لـ"رويترز".
وصعد عمال الإطفاء المجهزون بمعدات التنفس السلالم المتحركة؛ لإنقاذ السكان العالقين من شرفات في المبنى، المكون من ثمانية طوابق في شارع إرلانجيه، ونزل البعض إلى الأرض باستخدام الحبال.
وأشارت إذاعة "فرانس إنفو" إلى أن بين القتلى طفلاً، لكن لم يصدر تأكيد رسمي لذلك.
حريق يوقظ باريس.. مقتل 10 وإصابة 36صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
قُتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب 36 آخرون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الثلاثاء)، في حريق نشب في مبنى سكني بالعاصمة الفرنسية باريس، ويشتبه ممثلو الادعاء في أن الحريق متعمد.
وذكرت الشرطة أنها قبضت على امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا؛ للاشتباه بأنها أشعلت الحريق في المبنى، الذي تقيم فيه ويقع في الحي السادس عشر الراقي، وفقًا لـ"رويترز".
وصعد عمال الإطفاء المجهزون بمعدات التنفس السلالم المتحركة؛ لإنقاذ السكان العالقين من شرفات في المبنى، المكون من ثمانية طوابق في شارع إرلانجيه، ونزل البعض إلى الأرض باستخدام الحبال.
وأشارت إذاعة "فرانس إنفو" إلى أن بين القتلى طفلاً، لكن لم يصدر تأكيد رسمي لذلك.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
04:44 PM
ممثلو الادعاء يشتبهون في أنه متعمد
قُتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب 36 آخرون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الثلاثاء)، في حريق نشب في مبنى سكني بالعاصمة الفرنسية باريس، ويشتبه ممثلو الادعاء في أن الحريق متعمد.
وذكرت الشرطة أنها قبضت على امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا؛ للاشتباه بأنها أشعلت الحريق في المبنى، الذي تقيم فيه ويقع في الحي السادس عشر الراقي، وفقًا لـ"رويترز".
وصعد عمال الإطفاء المجهزون بمعدات التنفس السلالم المتحركة؛ لإنقاذ السكان العالقين من شرفات في المبنى، المكون من ثمانية طوابق في شارع إرلانجيه، ونزل البعض إلى الأرض باستخدام الحبال.
وأشارت إذاعة "فرانس إنفو" إلى أن بين القتلى طفلاً، لكن لم يصدر تأكيد رسمي لذلك.
، حريق يوقظ باريس.. مقتل 10 وإصابة 36 ،
المصدر : الخليج 365
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