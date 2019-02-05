، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8623.92 نقطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتداولات تجاوزت 3 مليارات ريال لأكثر من 131 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 103.28 نقطة ليقفل عند مستوى 8623.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 131 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 43 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات "أسمنت الشرقية, أسمنت العربية, أسمنت الجنوب, الأسمنت السعودي, والخزف السعودي" الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات "ميفك ريت, أميانتيت, أنابيب السعودية, هرفي للأغذية, والدريس" فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.22% و3.27%.

فيما كانت أسهم شركات" الإنماء, زين السعودية، دار الأركان, كيان السعودية, وأنابيب" هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات "الراجحي, سابك, الإنماء, الأهلي، والأسماك" هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 7.54 نقطة ليقفل عند مستوى 3168.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 76 ألف سهم تقاسمتها 155 صفقة.