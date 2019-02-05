بالصور.. بدء الاختبارات التشخيصية القَبْلية بتعليم الطائف

استعدّت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف للاختبارات الدولية (TIMSS) باختبارات تشخيصية «قبلية» طُبقت اليوم الثلاثاء، على مدارس العيّنة بالمحافظة، البالغ عددها ثلاث عشرة مدرسة للبنين والبنات في مادتي العلوم والرياضيات للصفين الرابع والثاني متوسط، بينما سيعمل فريق مختص بالإدارة على دراسة اختبارات الطلبة وتحليلها، ووضع الحلول التصحيحية والعلاجية، استعدادًا للاختبارات الفعلية التي ستنطلق في شعبان القادم.

وتابعت قيادات التعليم بالطائف أداء الطلبة للاختبارات التشخيصية التي أجريت للطلاب والوقوف على مدى جاهزية المدارس، حيث زار المدير العامّ للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ابتدائية همام بن الحارث وابتدائية الحارث بن أوس، وهي من مدارس العينة، وذلك بحضور مدير إدارة الجودة وقياس الأداء خالد الثبيتي ومدير مكتب شرق علي الزهراني.

ووقف اللهيبي على سير الاختبار لطلاب الصف الرابع في مادتي العلوم والرياضيات وجاهزية المدارس لهذا النوع من الاختبار، كما تابع المساعد للشؤون التعليمية للبنين فهاد الذويبي أداء طلاب الصف الرابع بمدرسة الإمام يعقوب البصري وابتدائية أجنادين للاختبار التشخيصي لاختبارات الدولية TIMSS، بحضور مدير مكتب التعليم بالحوية ناصر الشهري، والوقوف على مدى جاهزية المدارس للاختبارات الدولية.

وأكد اللهيبي ضرورة الاهتمام بالاختبارات الدولية والعمل على تهيئة الطلبة وتدريبهم على ذلك، تحقيقًا لتوجهات وزارة التعليم في العناية، والاهتمام بالاختبارات الدولية TIMSS، التي ستقيس الاتجاهات في تحصيل الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات، ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين النظم التربوية في الدول لتحسين عملية التعليم والتعلم في العالم.

وأهاب اللهيبي بالمعلمين والمعلمات نشر ثقافة الاختبارات الدولية والتعريف بها، وتشجيع الطلبة على ذلك، والتي من خلالها يمكن الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف قد بدأت استعداداتها للاختبارات الدولية TIMSS منذ وقت مبكر بتشكيل اللجان الرئيسية وإعداد الخطط التنفيذية، بينما عملت فرق العمل بإدارة الجودة وقياس الأداء، وكذلك بالشؤون التعليمية للبنين والبنات والمكاتب ومدارس العينة، على التعريف بالاختبارات الدولية ونشر ثقافتها وعمل التهيئة والاستعداد المناسب لتمثيل المملكة خير تمثيل في هذا الحدث العالمي المهم.