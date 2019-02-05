السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تختتم أعمال مؤتمر المستجدات المتعلقة بأمراض كلى الأطفال



جدة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

اختتمت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، أمس أعمال المؤتمر العلمي بعنوان "المؤتمر العلمي السعودي السابع لكلى الأطفال" ، الذي نظمه مركز عبد الله بخش للتميز في الرعاية الصحية لكلى الأطفال ،بحضور معالي مدير الجامعة ، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف التركي ، وعميد كلية الطب الدكتور محمود الأحول ، وذلك بمركز الملك فهد للأبحاث بالجامعة .

وناقش المتحدثون خلال جدول أعمال المؤتمر الذي استمر يومين ، عدداً من المستجدات المتعلقة بأمراض وطب كلى الأطفال ، وكذلك ما يستجد في الطب المبني على البراهين في التشخيص والعلاج لهذه الأمراض ، كما استعرض المؤتمر الأبحاث الحديثة في أمراض القصور الكلوي الحاد ، باعتباره أهم الأسباب المؤدية إلى الفشل الكلوي المزمن أو الوفاة ، مما يتطلب التشخيص والعلاج المبكر لمنع المضاعفات.

كما خصصت جلسات للمؤتمر لمناقشة المستجدات الحديثة بشأن الجينات المتعلقة بالأمراض الوراثية في الكلى ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى في بلادنا ، نظراً لانتشار الأمراض الوراثية بسبب ارتفاع نسبة زواج الأقارب .

// انتهى //

16:55ت م

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جدة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساختتمت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، أمس أعمال المؤتمر العلمي بعنوان "المؤتمر العلمي السعودي السابع لكلى الأطفال" ، الذي نظمه مركز عبد الله بخش للتميز في الرعاية الصحية لكلى الأطفال ،بحضور معالي مدير الجامعة ، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف التركي ، وعميد كلية الطب الدكتور محمود الأحول ، وذلك بمركز الملك فهد للأبحاث بالجامعة .وناقش المتحدثون خلال جدول أعمال المؤتمر الذي استمر يومين ، عدداً من المستجدات المتعلقة بأمراض وطب كلى الأطفال ، وكذلك ما يستجد في الطب المبني على البراهين في التشخيص والعلاج لهذه الأمراض ، كما استعرض المؤتمر الأبحاث الحديثة في أمراض القصور الكلوي الحاد ، باعتباره أهم الأسباب المؤدية إلى الفشل الكلوي المزمن أو الوفاة ، مما يتطلب التشخيص والعلاج المبكر لمنع المضاعفات.كما خصصت جلسات للمؤتمر لمناقشة المستجدات الحديثة بشأن الجينات المتعلقة بالأمراض الوراثية في الكلى ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى في بلادنا ، نظراً لانتشار الأمراض الوراثية بسبب ارتفاع نسبة زواج الأقارب .// انتهى //16:55ت م0199

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