السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشاريع كثيفة العمالة بمديرية خور مكسر في محافظة عدن



عدن 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية خور مكسر بمحافظة عدن مشاريع كثيفة العمالة والتي تهدف إلى تنفيذ برامج غنية بفرص العمل وتحسين البنى التحتية في المحافظات المستهدفة، حيث تم البدء بتنفيذ مشروع تحسين وتأهيل الخط الساحلي للمديرية، ويوفر المشروع فرص عمل لأبناء المديرية.

ويأتي هذا المشروع في إطار أنشطة تحسين سبل العيش في اليمن الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والتي تستهدف توفر فرص عمل قصيرة الأجل وتأهيل العمالة غير الماهرة ، كما يمثل رافدًا من حيث الدخل للكثير من أرباب الأسر، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ويحقق التنمية في المناطق المستهدفة.

الجدير ذكره أن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن يضم ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع مشاريع كثيفة العمالة، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، والقطاع السمكي والزراعي، يستفيد منه 3,750 مستفيدًا بصورة مباشرة و أكثر من 18,750 مستفيدًا بصورة غير مباشرة.

//انتهى//

16:47ت م

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عدن 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية خور مكسر بمحافظة عدن مشاريع كثيفة العمالة والتي تهدف إلى تنفيذ برامج غنية بفرص العمل وتحسين البنى التحتية في المحافظات المستهدفة، حيث تم البدء بتنفيذ مشروع تحسين وتأهيل الخط الساحلي للمديرية، ويوفر المشروع فرص عمل لأبناء المديرية.ويأتي هذا المشروع في إطار أنشطة تحسين سبل العيش في اليمن الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والتي تستهدف توفر فرص عمل قصيرة الأجل وتأهيل العمالة غير الماهرة ، كما يمثل رافدًا من حيث الدخل للكثير من أرباب الأسر، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ويحقق التنمية في المناطق المستهدفة.الجدير ذكره أن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن يضم ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع مشاريع كثيفة العمالة، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، والقطاع السمكي والزراعي، يستفيد منه 3,750 مستفيدًا بصورة مباشرة و أكثر من 18,750 مستفيدًا بصورة غير مباشرة.//انتهى//16:47ت م0196

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