السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم محاضرة "خطورة جماعة التبليغ وأساليبها "



الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، يوم غدٍ الأربعاء، ضمن برنامج "لحمة وطن"، محاضرة بعنوان: "خطورة جماعة التبليغ وأساليبها وموقف العلماء منها"، يلقيها الدكتور محمد بن أحمد الفيفي، في جامع القرطبي بمحافظة الخرج بعد صلاة المغرب.

يذكر أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج "لحمة وطن" في جميع فروعها في مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لنشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.

// انتهى //

16:47ت م

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الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، يوم غدٍ الأربعاء، ضمن برنامج "لحمة وطن"، محاضرة بعنوان: "خطورة جماعة التبليغ وأساليبها وموقف العلماء منها"، يلقيها الدكتور محمد بن أحمد الفيفي، في جامع القرطبي بمحافظة الخرج بعد صلاة المغرب.يذكر أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج "لحمة وطن" في جميع فروعها في مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لنشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.// انتهى //16:47ت م0195

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