السعودية اليوم / بلدية بحرة تنفذ جولات رقابية مفاجئة على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية



مكة المكرمة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة بحرة الفرعية جولات رقابية على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية والتزام جميع المنشآت باللوائح والأنظمة. وأسفرت الجولات عن إتلاف 25 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة لسوء التداول ومصادرة 11 قطعة من أدوات تحضير المواد الغذائية المستهلكة ، كما جرى اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المطاعم المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية بحرة الفرعية المهندس رائد بن ناصر الشريف أن الفِرَق الميدانية ببلدية بحرة الفرعية تقوم بجولات رقابية وتفتيشية مفاجئة على جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية ، لرصد الملاحظات و التأكد من سلامة المواد الغذائية وإبعاد كل ما يمكن أن شكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

// انتهى //

16:33ت م

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مكة المكرمة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسنفذت بلدية محافظة بحرة الفرعية جولات رقابية على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية والتزام جميع المنشآت باللوائح والأنظمة. وأسفرت الجولات عن إتلاف 25 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة لسوء التداول ومصادرة 11 قطعة من أدوات تحضير المواد الغذائية المستهلكة ، كما جرى اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المطاعم المخالفة.وأوضح رئيس بلدية بحرة الفرعية المهندس رائد بن ناصر الشريف أن الفِرَق الميدانية ببلدية بحرة الفرعية تقوم بجولات رقابية وتفتيشية مفاجئة على جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية ، لرصد الملاحظات و التأكد من سلامة المواد الغذائية وإبعاد كل ما يمكن أن شكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //16:33ت م0187

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