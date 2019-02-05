

رام الله 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

رصد تقرير إعلامي، 28 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر يناير الماضي.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في تقريرها الشهري الصادر اليوم، حول الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين، ان مسلسل الانتهاكات مازال متواصلاً ومستمراً بحق الصحفيين بشكل دقيق ومخطط بهدف التغطية على ما تقترفه من جرائم بحق المدنيين الأبرياء العزل في فلسطين، مشيرةً الى أن هذه الاعتداءات بحق الصحفيين تعد بمثابة انتهاك مباشر للقانون الدولي.

وأضافت: أن عدد المصابين من الصحفيين خلال الشهر الأول من العام الحالي الجديد جراء إطلاق العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، بالإضافة إلى اعتداءات أخرى بلغت 15 مصاباً، في حين أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار نتج عنها 12 حالة، فيما سجلت حالة اعتداء وحيدة على المؤسسات والمعدات الصحفية.

// انتهى //

16:33ت م

0188



رام الله 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسرصد تقرير إعلامي، 28 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر يناير الماضي.وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في تقريرها الشهري الصادر اليوم، حول الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين، ان مسلسل الانتهاكات مازال متواصلاً ومستمراً بحق الصحفيين بشكل دقيق ومخطط بهدف التغطية على ما تقترفه من جرائم بحق المدنيين الأبرياء العزل في فلسطين، مشيرةً الى أن هذه الاعتداءات بحق الصحفيين تعد بمثابة انتهاك مباشر للقانون الدولي.وأضافت: أن عدد المصابين من الصحفيين خلال الشهر الأول من العام الحالي الجديد جراء إطلاق العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، بالإضافة إلى اعتداءات أخرى بلغت 15 مصاباً، في حين أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار نتج عنها 12 حالة، فيما سجلت حالة اعتداء وحيدة على المؤسسات والمعدات الصحفية.// انتهى //16:33ت م0188

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 28 انتهاك إسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال الشهر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.