السعودية اليوم / وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"

الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسالتقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بمكتبه في الوزارة اليوم , عددا من أعضاء مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" الأهلية برئاسة سعود بن فالح الغربي الذي تحدث عن مبادرات الجمعية ومشاريعها المستقبلية، حيث قدمت الجمعية مع المكتب الاستشاري للجمعية (مكتب Mis) عرضاً مرئياً لمبادرات الجمعية التي تحقق أهداف "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني "2020".من جانبه، أثنى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس على العرض المقدم من جمعية "إعلاميون" وما تضمنه من مبادرات وآليات لتنفيذها والطرق الكفيلة لاستدامتها خدمة للوطن وقطاع الإعلام ومنسوبيه بشكل خاص، ومشيداً بمنهجية العمل التي تطبقها الجمعية ورؤيتها المستقبلية.وأكد معاليه اهتمام وحرص الوزارة على دعم الجمعيات الأهلية بشكل مستمر لتؤدي عملها على أكمل وجه ولتعزيز العمل المجتمعي، مثمناً الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة قطاع الإعلام منسوبيه. من جهته، قدم الأستاذ رئيس مجلس إدارة "إعلاميون" الشكر والتقدير لمعالي الوزير على هذا الاستقبال والدعم اللوجستي والنوعي الذي قدمه للجمعية، ولكل زملائه في الوزراة في مختلف قطاعاتها ذات العلاقة، وما يقدمونه من عمل نوعي وطموحات كبيرة لتعزيز القطاع الثالث لترجمة لأهداف "رؤية 2030" على أرض الواقع وتحقيق طموحات الوطن وأبنائه الكبيرة والمشروعة.وثمن الغربي للمهندس الراجحي، دعم الجمعية وترحيبه بتوقيع شراكة مع الجمعية ومنحها دعم الوزارة اللازم لتعزيز جهودها الوطنية في تطوير مساهمتها الحضارية المجتمعية لتكون جمعية رائدة في مجالها، وتوجيه معاليه لها ببناء شراكات نوعية مع القطاعات الاخرى مثل منشآت او غيرها من المهتمين بالتطوير في هذه المجالات.وأكد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة محورية وتتقاطع مع كل الوزارات، وإن قيمتها للمجتمع عالية جدا سواء في قطاع العمل والأعمال أو قطاع التنمية أو القطاع الخيري لذلك هي الحاضنة الأكبر بين الوزرات فيما يتعلق بتبني المبادرات وصناعتها ورعايتها وفي تحقيق الجزء الأكبر من "رؤية 2030".كما عبر أعضاء مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، عن شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على هذا اللقاء وعلى الحفاوة وحسن الاستقبال متمنين لمعاليه وكافة منسوبي الوزارة كل التوفيق.وفي ختام اللقاء، قدمت جمعية "إعلاميون" درع الجمعية لمعالي وزير العمل ، ثم التقطت الصور التذكارية مع معاليه.// انتهى //16:32ت م0185