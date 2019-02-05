السعودية اليوم / القنصل الأمريكي في الظهران تزور مهرجان تسويق تمور الأحساء

الأحساء 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأعربت القنصل الأمريكي العام في الظهران راتشنا كورهونن عن سعادتها بزيارة مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2019م, الذي تنظمه أمانة الأحساء بالشراكة مع غرفة الأحساء, مبينة أنها زارت المهرجان في العام المنصرم ولاحظت تطوراً ملحوظاً, حيث استطاع المهرجان لهذا العام أن يدمج العادات والتقاليد التراثية داخل الفعاليات، كما شاهدت كيف أن ألاف الأطنان من تمور الأحساء تقدم مصنعة وبقوالب متفرقه، وهذا أمر جداً عظيم وجيد.وكشفت خلال زيارتها أمس للمهرجان أن الأحساء ستشهد الأسبوع المقبل زيارة الملحق الزراعي من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، لعقد عدد من الاجتماعات مع رجال الأعمال بما يخص الزراعة وتطويرها ومدى إمكانية إسهام السفارة في ذلك.من جانب آخر, عقدت القنصل الأمريكي العام في الظهران اجتماعاً مع أعضاء غرفة الأحساء لبحث إمكانية مساعدة رجال الأعمال في المنطقة في تصدير وإرسال منتجات الأحساء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نظير ما تمتلكه الأحساء من ثروات كثيرة ومهمة في المنطقة الشرقية، لافتة الانتباه إلى حرصها ودعوتها الدائمة للمسؤولين الأمريكيين إلى زيارة المنطقة الشرقية والأحساء والاستفادة من مواردها وخيراتها.وضم وفد القنصل المستشار الاقتصادي والسياحي إيريك وليم ، والمسؤول التجاري جيري راند، والمستشار الثقافي التعليمي جون أوراكو ، والمستشار السياسي في القنصلية دان ديلي.// انتهى //16:26ت م0177