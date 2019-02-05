الان تتابع مجانا.. “الصحة” توفر جرعات تكميلية للوقاية من الحصبة و”الألمانية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن توفير جرعات تكميلية للوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية، بجميع المراكز الصحية، للمواطنين والمقيمين، بشكل مجاني. وأطلقت الوزارة الحملة الوطنية لحماية الأطفال من الحصبة والحصبة الألمانية.

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