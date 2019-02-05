شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم: المحامون والمحاميات شركاء النجاح في المنظومة العدلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، خلال حضوره الورشة التعريفية عن الإصدار الرابع لنظام «معين» الإلكتروني، أن هذه الورشة تأتي لتحقيق إستراتيجية ديوان المظالم 2020 المتواكبة مع رؤية المملكة 2030، التي من أهدافها الرئيسية تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات المحلية والدولية.

وأشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تشهد اليوم حراكاً اقتصادياً واستثمارياً، لذا كانت التطلعات والرؤى السامية سبّاقة في إيجاد أمن قضائي يخدم العموم ويخدم المستثمرين، ويحفز لقيام بيئة اقتصادية رائدة، وأن القضاء الإداري له نصيبه في تحقيق رؤية المملكة 2030 لكونه مساهماً بشكل فاعل في تحقيق بيئة قضائية آمنة للجميع.

وأشار إلى أن المحامين والمحاميات وممثلي الجهات الحكومية هم شركاء نجاح في المنظومة العدلية، مؤكداً أن الديوان يطمح وإياهم للهدف الأسمى وهو العدالة والجودة والإنجاز.

جاء ذلك في زيارته لأعمال ورشة العمل التي أقامها ديوان المظالم بمقره الرئيس اليوم (الثلاثاء) 1440/5/30 للتعريف بالإصدار الرابع لنظام معين الإلكتروني، وذلك بحضور عدد من المحامين والمحاميات والمهتمين بالشأن القضائي.

وفي مستهل أعمال الورشة أُلقيت كلمة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ألقاها بالنيابة عنه المتحدث باسم الديوان الشيخ الدكتور سليمان بن محمد الشدي، مبيناً أن هذه الورشة تأتي مساهمة مع تدشين عدد من الخدمات التقنية لتطوير إدارة ملف الدعوى الإدارية إلكترونياً فقد دشن ديوان المظالم التحديث الجديد لنظام معين الإلكتروني ممثلاً بالإصدار الرابع الذي ضم عدداً من التحديثات والإضافات المواكبة للحاجة، والناتجة عن مؤشرات قياس أداء البرنامج، بما يفي بمتطلبات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق تقليص أمد التقاضي، وتحسين مخرجات العمل القضائي، وإتمام التحول الإلكتروني لأعمال الديوان.

وأشار إلى أن ديوان المظالم قد دشن الأسبوع الماضي تطبيق الهواتف الذكية تسهيلاً وتيسيراً على المتعاملين، مفيداً بأن الديوان سعى من خلال هذه الخدمات الإلكترونية إلى تيسير عملية التقاضي بشكل عام، مؤكداً أن مرفق العدالة ما كان ليحقق هذا التطور في إجراءاته إلا بفضل الله أولاً ثم بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وما يقدمانه رفعة من شأن القضاء وما يعزز من استقلاله تحقيقاً لرسالته في إرساء العدل ورد المظالم والإنصاف.

إثر ذلك، شاهد الحضور عرضاً مرئياً يتضمن أبرز التحديثات والتطورات التي شهدها الإصدار الرابع من نظام «معين» الإلكتروني أبرزها: نظام الصلاحيات الموحد الذي يتيح إمكانية إدارة مسؤوليات مستخدمي النظام القضائي وخدماته، وذلك بالتكامل الإلكتروني مع نظام الموارد البشرية، كما تم تحديث البوابة الداخلية لنظام معين لتتضمن تحديث الأسلوب الكامل للبوابة في التعامل مع الإجراءات إلكترونياً، وتشتمل على صندوق مهام لمنسوبي محاكم الديوان، وإشعارات بجميع المهمات الواردة المطلوب إنجازها وفق أولويات العمل، إلى جانب إضافة خاصية تشكيل القضاة التي تتيح تشكيل الدوائر وقضاتها، وذلك وفق ما يصدر من قرارات مجلس القضاء الإداري، وتصنيف الدوائر، فيما جاءت الخاصية المستحدثة وهي الإحالة الإلكترونية للدعوى، التي من خلالها تحال الدعاوى إلكترونياً إلى الدوائر ويحدد موعد جلستها، كما أضيفت في النظام شاشة للإبلاغات، يتم من خلالها إعداد التبليغات المتعلقة بالجلسات الأولى للدعاوى من قبل إدارة الدعاوى.

ثم بدأ البرنامج العلمي المعد للورشة، وتطرقت الجلسة الأولى التي تحدث فيها الشيخ الدكتور محمد الدعيجي، إلى الهدف الإستراتيجي لديوان المظالم الممثل في التحول الإلكتروني لأعماله القضائية والإدارية، وما يرتبط به من أهداف فرعية وآلية قياس تحقق تلك الأهداف.

فيما تطرق الشيخ أحمد الملحم إلى التعريف بالإصدار الرابع لنظام معين الإلكتروني وأبرز ملامحه، مع توضيح نظام أتمتة الإجراءات القضائية أمام محاكم الديوان، بينما تحدث مدير إدارة تقنية المعلومات بالديوان المهندس بندر القرشي عن أبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين مع البوابة الإلكترونية لديوان المظالم، موضحاً الخدمات الحديثة لتطبيق ديوان المظالم على الهواتف الذكية، مؤكداً توفير رابط إلكتروني لعموم الحضور لإرسال ملاحظاتهم من خلاله.