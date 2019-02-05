شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير العدل يتفقد المرافق القضائية في جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

تفقّد نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف أمس (الاثنين)، المرافق العدلية والقضائية في منطقة جازان.

وشملت الجولة محاكم الاستئناف والعامة والجزائية والتنفيذ وكتابات العدل، ومحاكم الشريط الحدودي بمنطقة جازان، مطّلعاً على مسار العمل في الدوائر القضائية والمكاتب التوثيقية للوقوف الفعلي على إمكاناتها الفنيّة والإدارية والبشرية والتجهيزات التقنية، والتأكد من مدى اتساقها مع توجهات الوزارة في الوصول إلى عدالة ناجزة تضمن الحق للجميع.

وحثّ النائب خلال الجولة القضاة وكتّاب العدل وموظفي المحاكم على بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز وخدمة المستفيدين، من خلال استثمار الكوادر والطاقات والإمكانات المتاحة، وتطوير آليات العمل، والاستفادة من الربط الإلكتروني مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مؤكداً دعم الوزارة للمرافق العدلية في جازان بعدد من المشاريع القضائية والمبادرات العدلية بما يسهم في جودة الأداء وسرعة الإنجاز.

ونوه نائب وزير العدل بالدعم الكبير الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما يسهم في استمرار تطوير المرفق العدلي لخدمة المستفيدين، مؤكداً سعي الوزارة في أعمالها التطويرية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي ستسهم في رفع كفاءة منظومة القضاء من خلال مسارات عدة، وتقديم خدمات توثيقية عدلية مميزة.