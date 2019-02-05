هل عجزت أمانة مكة عن القضاء على الجنادب السوداء؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

أعادت الصور المتداولة حول انتشار الجنادب السوداء داخل مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، وذلك خلال المباراة التي جمعت نادي الوحدة والاتحاد مساء أمس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن الجولة الثامنة عشرة، تساؤلات الأهالي عن مدى جدية المكافحة التي تقوم بها أمانة العاصمة المقدسة ضد هذه الحشرات منذ شهر تقريبًا من ظهورها في أحياء عدة من مكة المكرمة.

ولم يمضِ كثير من الوقت على تغريدة بثتها الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قبل أربعة أيام، أكدت فيها أنها قامت بتنفيذ أعمال مكافحة حشرة الجنادب السوداء في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بالتعاون مع إدارة المدينة الرياضية استعدادًا لمباراة فريقَي الوحدة والاتحاد، حتى عادت تلك الحشرات للظهور داخل المدينة مساء أمس وقت خوض المباراة بين الفريقين ووجود الجمهور معلنة التحدي أمام كاميرات التصوير.

من جانبهم، استغرب عدد من الأهالي من عدم القضاء على هذه الحشرات بالرغم من ظهورها في أحياء عدة من مكة منذ شهر تقريبًا، وهو وقت كافٍ للقضاء عليها، لافتين إلى أن كثرتها بهذا الشكل دون أن يتم القضاء عليها بشكل نهائي يضع أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة- أمام تساؤلات عن الإمكانيات التي تملكها في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وكانت الإدارة العامة للصحة العامة بأمانة العاصمة المقدسة قد قامت بالتعاون مع بلدية الشرائع الفرعية ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بتنفيذ أعمال مكافحة حشرة الجنادب السوداء داخل المدينة الرياضية بمكة المكرمة قبل أن تظهر في الشاشات التلفزيونية الناقلة للمباراة، وكأنه لم يكن هناك أي مكافحة تمت على أرض الواقع؛ وهو ما يستدعي تضافر الجهود والطاقات والإمكانيات المتوافرة للقضاء على هذه الحشرة المنتشرة في أرجاء عدة من أحياء مكة المكرمة، وليس المدينة الرياضية بالشرائع فحسب.

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