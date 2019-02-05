، إذا كنت تحب السفر...  تنتظرك وظيفة راتبها 45 ألف ريال.. شاهد التفاصيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - مسابقة لهواة التصوير والسياحة

في إعلان طريف بدأ بهذه الجملة "إذا كنت من عشاق السفر والتقاط الصور في رحلاتك حول العالم فإن هناك وظيفة جديدة تنتظرك "، هكذا أعلن موقع إنستجرام لهواة السفر والتصوير، خاصة وأن راتبها يصل إلى 104 آلاف جنيه إسترليني سنوياً، أي ما يعادل 136 ألف دولار تقريبًا، أي ماي قارب من 500 ألف ريال سنويًا، وفق صحيفة صن الإنجليزية.

وقد أعلن إنستجرام عن البحث عمن يشغل وظيفة "Shore Explorer" بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى للسفر إلى عدة وجهات حول العالم، مثل ألاسكا واليابان والنرويج ودبي وإحدى جزر الكاريبي، ومشاركة تجاربه اليومية في هذه الوجهات على إنستجرام.

وسيتم اختيار المرشح الفائز بالوظيفة من قبل لجنة تحكيم مكونة من عازف الجيتار ذا فابز، وكاتبة السفر نادية الفرضوسي، وجيمس ماكفي وسيتم فتح باب التقدم للوظيفة حتى يوم 1 مارس المقبل من خلال صفحة هاشتاج المكتشف على إنستجرام.