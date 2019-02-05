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زار قائد المنطقة الشمالية الغربية، اللواء الركن ظافر بن علي الشهري، اليوم الثلاثاء، الملازم علي بن سالم القحطاني بعد عودته من رحلة علاجية خارج المملكة بعد إصابته في عملية "عاصفة الحزم".
وأعرب قائد المنطقة، الذي رافقه قادة الوحدات في المنطقة، عن الفخر والاعتزاز بما يقدمه الجنود من تضحيات لأجل الدين والوطن.
من جهته قدّم "القحطاني" شكره لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على متابعته لحالته الصحية بعد الإصابة وتوجيهه الكريم بالعلاج في خارج المملكة، كما قدّم شكره للواء "الشهري" على هذه الزيارة الكريمة .
قائد المنطقة الشمالية الغربية يزور المصاب "القحطاني"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
زار قائد المنطقة الشمالية الغربية، اللواء الركن ظافر بن علي الشهري، اليوم الثلاثاء، الملازم علي بن سالم القحطاني بعد عودته من رحلة علاجية خارج المملكة بعد إصابته في عملية "عاصفة الحزم".
وأعرب قائد المنطقة، الذي رافقه قادة الوحدات في المنطقة، عن الفخر والاعتزاز بما يقدمه الجنود من تضحيات لأجل الدين والوطن.
من جهته قدّم "القحطاني" شكره لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على متابعته لحالته الصحية بعد الإصابة وتوجيهه الكريم بالعلاج في خارج المملكة، كما قدّم شكره للواء "الشهري" على هذه الزيارة الكريمة .
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
03:24 PM
بعد عودته من العلاج بالخارج إثر إصابته بـ"عاصفة الحزم"
زار قائد المنطقة الشمالية الغربية، اللواء الركن ظافر بن علي الشهري، اليوم الثلاثاء، الملازم علي بن سالم القحطاني بعد عودته من رحلة علاجية خارج المملكة بعد إصابته في عملية "عاصفة الحزم".
وأعرب قائد المنطقة، الذي رافقه قادة الوحدات في المنطقة، عن الفخر والاعتزاز بما يقدمه الجنود من تضحيات لأجل الدين والوطن.
من جهته قدّم "القحطاني" شكره لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على متابعته لحالته الصحية بعد الإصابة وتوجيهه الكريم بالعلاج في خارج المملكة، كما قدّم شكره للواء "الشهري" على هذه الزيارة الكريمة .
، قائد المنطقة الشمالية الغربية يزور المصاب "القحطاني" ،
المصدر : الخليج 365
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