، الطائف.. "قيا العام" يفعل اليوم العالمي والأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان ،

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فعل مستشفى قيا العام بالطائف اليوم العالمي والأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان الموافق 1_7 فبراير 2019تحت شعار (40*40)، بحضور مدير المستشفى الأخصائي عائض الحارثي ، وبأكثر من مسار توعوي عن مكافحة السرطان، في المدخل الرئيس لمبنى المستشفى.
جاء ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي والأسبوع الخليجي للسرطان، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي حول عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بالسرطان، وتشجيع اتباع نمط غذائي صحي، وممارسة النشاط الرياضي بين جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي حول طرق الكشف المبكر عن السرطان لأهميته في تحسين فرص الشفاء.
وتضمن الركن التوعوي استبياناً ورقياً لقياس مدى وعي المجتمع عن السرطان وأهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى منشورات توعوية.
واستمع الزوار والمراجعين لشرح من قبل الدكتورة إقبال آدم لمرض السرطان والفرق بين الورم الحميد والورم السرطاني، وعوامل الخطورة المسببة للسرطان، وأنواع السرطان.
وفي الختام عبر "الحارثي"عن شكره وتقديره للقائمين على الركن التوعوي، متمنيًا لهم تقديم المزيد من الأنشطة التوعوية، وتفعيل المناسبات الصحية العالمية لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بجميع فئاتهم.
الطائف.. "قيا العام" يفعل اليوم العالمي والأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
فعل مستشفى قيا العام بالطائف اليوم العالمي والأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان الموافق 1_7 فبراير 2019تحت شعار (40*40)، بحضور مدير المستشفى الأخصائي عائض الحارثي ، وبأكثر من مسار توعوي عن مكافحة السرطان، في المدخل الرئيس لمبنى المستشفى.
جاء ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي والأسبوع الخليجي للسرطان، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي حول عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بالسرطان، وتشجيع اتباع نمط غذائي صحي، وممارسة النشاط الرياضي بين جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي حول طرق الكشف المبكر عن السرطان لأهميته في تحسين فرص الشفاء.
وتضمن الركن التوعوي استبياناً ورقياً لقياس مدى وعي المجتمع عن السرطان وأهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى منشورات توعوية.
واستمع الزوار والمراجعين لشرح من قبل الدكتورة إقبال آدم لمرض السرطان والفرق بين الورم الحميد والورم السرطاني، وعوامل الخطورة المسببة للسرطان، وأنواع السرطان.
وفي الختام عبر "الحارثي"عن شكره وتقديره للقائمين على الركن التوعوي، متمنيًا لهم تقديم المزيد من الأنشطة التوعوية، وتفعيل المناسبات الصحية العالمية لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بجميع فئاتهم.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
02:43 PM
تحت شعار 40*40 لرفع الوعي والتشجيع على اتباع الأنماط الصحية
فعل مستشفى قيا العام بالطائف اليوم العالمي والأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان الموافق 1_7 فبراير 2019تحت شعار (40*40)، بحضور مدير المستشفى الأخصائي عائض الحارثي ، وبأكثر من مسار توعوي عن مكافحة السرطان، في المدخل الرئيس لمبنى المستشفى.
جاء ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي والأسبوع الخليجي للسرطان، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي حول عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بالسرطان، وتشجيع اتباع نمط غذائي صحي، وممارسة النشاط الرياضي بين جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي حول طرق الكشف المبكر عن السرطان لأهميته في تحسين فرص الشفاء.
وتضمن الركن التوعوي استبياناً ورقياً لقياس مدى وعي المجتمع عن السرطان وأهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى منشورات توعوية.
واستمع الزوار والمراجعين لشرح من قبل الدكتورة إقبال آدم لمرض السرطان والفرق بين الورم الحميد والورم السرطاني، وعوامل الخطورة المسببة للسرطان، وأنواع السرطان.
وفي الختام عبر "الحارثي"عن شكره وتقديره للقائمين على الركن التوعوي، متمنيًا لهم تقديم المزيد من الأنشطة التوعوية، وتفعيل المناسبات الصحية العالمية لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بجميع فئاتهم.
، الطائف.. "قيا العام" يفعل اليوم العالمي والأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان ،
المصدر : الخليج 365
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