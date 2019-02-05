تنفيذ القصاص في عبدالله الحارثي قاتل «غابش» ونجليه بعسير

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل قصاصًا في عبدالله بن ناصر بن عبدالله الحارثي (سعودي الجنسية) بمدينة أبهـا، التابعة لمنطقة عسير.

وأقدم «عبدالله الحارثي» على قتل غابش بن علي بن نائش الحارثي، وابنيه (نمشان، حامد) سعوديي الجنسية، عبر إطلاق النار عليهم من سلاح رشاش، إثر خلاف بينهم.

ونجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

وبينما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، فقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني، اليوم، بمدينة أبها.

وشدّدت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم.

وحذّرت الوزارة -في الوقت ذاته- كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.