الجهات الأمنية تباشر حادثة إطلاق نار على إثيوبي بالمخواة ‬

تعرض لإصابة خطيرة..

باشرت الجهات الأمنية، قبل قليل، حادثة إطلاق نار على إثيوبي بمحافظة المخواة. وعلمت «عاجل» من مصادرها، أن المصاب تم نقله إلى مستشفى المخواة العام لخطورة حالته الصحية. «عاجل» ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

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