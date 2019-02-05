الان تتابع بالصور.. جمرك الوديعة يحبط محاولة تهريب 3 صقور مخبأة داخل “جوارب” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أحبط جمرك الوديعة، على الحدود الجنوبية من المملكة محاولة تهريب ثلاثة صقور إلى المملكة، وذلك بعد قيام أحد المهربين بإخفائها داخل مركبته الخاصة التي كان يستقلها عند قدومه إلى المملكة عبر المنفذ.

ومن جانبه، قال المدير العام جمرك الوديعة، أحمد المالكي، قَدِمت للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” وذلك بقصد الدخول إلى المملكة، وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية المعتادة عُثر على ثلاثة صقور مُخبأة داخل “جوارب” ومخفية أسفل المراتب الأمامية بطريقة فنية بقصد التمويه على مفتشي الجمارك، مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الصقور التي كنت بحالة صحية سيئة.