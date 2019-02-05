شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يعقد مؤتمر القيادات العربية بـ«القاهرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي مؤتمراً للقيادات العربية رفيعة المستوى، يوم (السبت) القادم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وسيحضر المؤتمر رئيس جمهورية لبنان الأسبق أمين الجميل، ورئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، وستة رؤساء وزراء سابقين: عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، الدكتور إياد علاوي رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق، الدكتور محمود جبريل رئيس مجلس الوزراء الليبي الأسبق، الدكتور هاني المُلقي رئيس مجلس الوزراء الأردني السابق، الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية السابق، الدكتور أحمد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني السابق، بالإضافة لحضور عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين المغربي، محمد ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين، عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، البروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان السابق، الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الدكتورة ابتسام الكتبي رئيس مركز الإمارات للسياسات، الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي، وعددٍ من كبار الإعلاميين والمفكرين العرب.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن الدعوة لعقد هذا المؤتمر العربي الهام تأتي إدراكاً من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، والتي تستوجب توحيد الصف العربي ونبذ الخلافات وتعزيز التضامن العربي المنشود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والنهضة في المنطقة العربية.

وأشار السلمي إلى أن الهدف من عقد المؤتمر هو إعداد وثيقة عربية يشارك في وضعها مع البرلمان العربي قيادات عربية رفيعة المستوى صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، وهي "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات" التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم الذي سيُعقد بالجمهورية التونسية في شهر مارس 2019م